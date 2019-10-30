Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не состоится из-за протестов в стране, сообщает радиостанция Bio Bio. Власти также решили отменить конференцию по проблемам климата.
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

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Саммит АТЭС пострадал от беспорядков

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Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

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Что произошло за день: среда, 30 октября

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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

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Малайзия примет саммит АТЭС в 2020 году

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ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили

ТАСС12:50
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«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
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Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
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Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters

Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
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Министра финансов Забайкалья исключили из состава вице-премьеров правительства

Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев подписал постановление, которое исключает министра финансов региона из списка вице-премьеров краевого правительства, документ опубликован на официальном портале Забайкалья.
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Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Общество

Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Честная музыка», являющейся правообладателем песен этой группы, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:59
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости 20:43
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество

Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
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«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Гаджеты

Собственный чип Huawei Kirin A1 обеспечивает часы Watch GT 2 повышенной автономностью

24 октября на мероприятии в Мюнхене было объявлено о начале продаж Huawei Watch GT 2. По сравнению со своим предшественником эти часы отличаются длительным временем автономной работы благодаря системе на чипе Kirin A1, разработанной силами самой компании.
3DNews 18:09
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

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48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru вчера в 08:07
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

Aobe.ru вчера в 14:42
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

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Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

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Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
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Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
Soccer.ru 20:20
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru вчера в 21:46
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Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Космос

1,5 миллиона км над Землей

Российская газета вчера в 11:24
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
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Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
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Себастьян Пиньера
Чилийский экономист
Чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года. Президент Чили с 11 марта 2018 года.
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