Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
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Что произошло за день: среда, 30 октября

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Саммит АТЭС пострадал от беспорядков

Коммерсантъ12:57

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Известия11:53

Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

РБК11:05

ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили

ТАСС12:50

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

RT на русском10:24

Малайзия примет саммит АТЭС в 2020 году

РИА Новости11:56
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Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе

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Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

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Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
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Чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года. Президент Чили с 11 марта 2018 года.
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