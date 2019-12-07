Президент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

с чего всё началось

Как сообщалось, рефери очень долго обдумывал принимаемые решения, советовался с видеоассистентами. При этом, похоже, всё равно не усмотрел игры рукой со стороны краснодарца Ари перед тем моментом, когда тот был сбит в штрафной ЦСКА. Резких слов Гинер удостоил всех арбитров страны.

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