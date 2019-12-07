РПЛ

РБКРБКПрезидент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Sport24.ru11:28

Подробнее о событии

Евгений Гинер призвал главу судейского корпуса застрелиться. Тоже насмотрелся передач Соловьева?

Спорт день за днем15:01

Президент ЦСКА считает главу департамента судейства «конченым негодяем»

Газета.Ru15:16

Евгений Гинер после матча «Краснодар» — ЦСКА: Егорова надо сажать в тюрьму

Чемпионат11:40

Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

РБК12:11

Гинер в огне из-за судейства: назвал Егорова взяточником и предложил ему застрелиться 🔫

Sports.ru12:03

Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Sport24.ru11:28

Евгений Гинер: «Я такого беспредела с судейством за время работы в ЦСКА не видел. Егоров должен застрелиться»

Спорт-Экспресс12:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Наука

Ученые обнаружили неизвестную ранее причину рака

UfacityNews.ru 05:33
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Шоу-бизнес

Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина

Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина.
Дни24 вчера в 13:17
Происшествия

На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Вести.Ru 17:58
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 05 декабря в 03:21
Политика

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:58
Футбол

«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Sport24.ru 08:21
Футбол

Хусаинов: гол Облякова в матче с «Краснодаром» забит с нарушением

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника Ивана Облякова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (перерыв, 0:1).
Чемпионат 09:56
Происшествия

В Киева взорвали автомобиль чиновника

Самодельная бомба стала причиной взрыва автомобиля чиновника министерства аграрной политики Украины, сообщает 8 декабря «112 Украина» со ссылкой на столичную полицию.
REGNUM 20:15
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира

6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Аргументы и Факты 05 декабря в 07:34
Армия и оружие

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

РБК 16:44
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Игры

Анонсирован симулятор Иисуса Христа

РЕН ТВ 07:08
Наука

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Российская газета 12:26
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Армия и оружие

США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке

Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы.
ТАСС 19:44
Авто

Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети

На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.
Tvoe-avto.com 12:23
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Общество

Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Газета.Ru 20:36
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Здоровье

Врачи назвали причины повышенного давления по утрам

Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости вчера в 11:33
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Финансы

Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады

Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
ПРАЙМ 19:15
Политика

Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ

Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
ИА Новороссия 07:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное