РПЛ
РБКПрезидент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.Sport24.ru11:28
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