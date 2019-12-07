РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаЕвгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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