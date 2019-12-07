РПЛ
Российская газетаЕвгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»
Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника Ивана Облякова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (перерыв, 0:1).
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
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Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
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Барселона — Мальорка 4:2 (2-й тайм)
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены.
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С другой стороны, представитель Крыма в Госдуме Руслан Бальбек скептически относится к идее нового переворота.
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В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.