РПЛ

ИзвестияИзвестияПрезидент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
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с чего всё началось

Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится.
Sport24.ru11:28

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Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

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Евгений Гинер: «Я такого беспредела с судейством за время работы в ЦСКА не видел. Егоров должен застрелиться»

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