РПЛ
ИзвестияПрезидент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
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В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
Политика
Медведев назвал условия для решения спора России и Украины по газу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена российского газа может стать ниже.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Зенит — Динамо 3:0
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Политика
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Хоккей
Сергей Светлов: «Победа по буллитам — все равно победа»
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Политика
На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Происшествия
Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Общество
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Футбол
«Ливерпуль» в гостях разгромил «Борнмут»
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.