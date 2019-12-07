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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
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