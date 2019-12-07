РПЛ
ИзвестияПрезидент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
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Общество
Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Единоборства
В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе финале Гран-при прыгнула четверной флип, став первой спортсменкой в женском катании, которой удалось исполнить подобный прыжок.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Общество
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Происшествия
Двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже установили
Украинские силовики вычислили двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, рассказал замглавы управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.
Здоровье
Эксперт рекомендовал брить усы и бороду, чтобы защититься от гриппа
Главный внештатный специалист департамента по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что усы и борода увеличивают шансы заразиться ОРВИ и гриппом.
Гаджеты
Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?
На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
Футбол
«Уфа» победила «Ахмат» в матче РПЛ
Политика
Саммит «нормандской четверки» может спровоцировать новый Майдан на Украине
С другой стороны, представитель Крыма в Госдуме Руслан Бальбек скептически относится к идее нового переворота.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Политика
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Авто
Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold провалился
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.