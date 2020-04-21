Экономика

РБКРБКПрезидент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.
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Миллиардер Агаларов сравнил бизнес Crocus Group с тонущим кораблем

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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
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С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

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Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной

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Роспотребнадзор попросил магазины продавать продукты упакованными

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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

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Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

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Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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