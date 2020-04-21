«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.

с чего всё началось

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