Экономика
РБКПрезидент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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с чего всё началось
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.РБК04:13
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Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Экономика
Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний
Правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом говорится в презентации кабмина.
RT на русском 11:53
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома
Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля
Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:55
Хоккей
У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус
Lenta.ru 11:15
Энергетика
Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной
Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе
Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM вчера в 22:08
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Футбол
Дзюба рассказал, почему ушел из «Спартака» в «Зенит»
«Спартак» предлагал Артему новый четырехлетний контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.
ProstoProSport 05:30
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Здоровье
В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID
В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
РИА Новости 11:00
Политика
Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет
Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России.
REGNUM 11:51
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
Российская газета 07:34
Футбол
Канчельскис об отказе Озила понизить зарплату: «А какие к нему могут быть вопросы? Может, у него проблемы»
Вчера стало известно, что Озил – один из трех игроков «Арсенала», отказавшихся понизить зарплату на 12,5%. Хавбек получает 350 тысяч фунтов в неделю.
Sports.ru 11:39
Политика
Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru 19 апреля в 15:01
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 11:59
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Здоровье
Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего
Заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов заявил, что смог спастись от него благодаря крови переболевшего пациента — в России в апреле начали применять переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу и может, как показывает опыт ряда других стран, помочь в лечении инфекции.
Lenta.ru 12:21