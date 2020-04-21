Экономика

РБКРБКПрезидент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

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«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.
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Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

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Москва, 21 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина выплачивать пособие по безработице в максимально возможном размере всем гражданам, признанным в настоящее время безработными.
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Энергетика

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Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
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РБК 19 апреля в 22:04
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Экономика

В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств

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Lenta.ru 04:28
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
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Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск

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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
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Мировая экономика вернется к работе в течение ближайшего месяца, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов.
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В России за сутки выявили 5642 новых случая коронавируса

В России за последнии сутки подтвердилось 5642 новых случая заражения коронавирусом.
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Нижегородская область занимает четвертое в стране место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
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