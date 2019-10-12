Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль. По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить насилие.

Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице

Футбол Сборная Италии вышла на Евро-2020 Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Происшествия В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Гаджеты Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10 В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.

Шоу-бизнес Суд вынес решение по делу Началовой против Фролова После кончины певицы представители компании подали в суд иск с требованием взыскать с Фролова эти деньги с учетом неустойки в пять миллионов.

Армия и оружие Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Футбол Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020 Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Кино «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.

Игры Sony официально анонсировала PlayStation 5 Портал WIRED в эксклюзивном материале сообщил отличные новости: PlayStation 5 наконец-то анонсирована официально.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Спорт Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.

Киберспорт Программист смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Пристайко не считает нужным встречаться с Лавровым Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает необходимым общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Музыка «Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Шоу-бизнес Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.