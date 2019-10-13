с чего всё началось

Протесты вылились в беспорядки. Граждане в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу. Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.

Единоборства Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Происшествия Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе По данным РЕН ТВ, в результате ДТП пострадало восемь человек. Ранее очевидцы опубликовали видео с места аварии.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.

Армия и оружие WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Религия Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Теннис Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как ему удалось выйти в шестой финал подряд.

Экономика В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.

Единоборства Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Гаджеты Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7 Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.