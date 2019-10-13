Политика
ИнтерфаксПрезидент Эквадора приказал армии занять улицы Кито
Протесты вылились в беспорядки. Граждане в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу. Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.
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с чего всё началось
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики Кито в связи с массовыми протестами.Политика Сегоднявчера в 16:27
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Жители Эквадора пообещали выйти на протесты после введения комендантского часа
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