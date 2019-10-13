Политика
Мойка78Президент Эквадора ввел в столице комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль. Об этом он написал 12 октября в своем Twitter. По его словам, такие меры должны облегчить работу правоохранительных органов против недопустимых проявлений насилия.
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с чего всё началось
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.РИА Новостивчера в 17:36
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Жители Эквадора пообещали выйти на протесты после введения комендантского часа
Газета.Ruвчера в 22:22
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