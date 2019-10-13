с чего всё началось

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль. Об этом он написал 12 октября в своем Twitter. По его словам, такие меры должны облегчить работу правоохранительных органов против недопустимых проявлений насилия.

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Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Происшествия В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.

Армия и оружие Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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Происшествия Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.

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Авто Volkswagen Group планирует продать марку Lamborghini Герберт Дисс, являющийся главным исполнительным директором VW Group, собирался сосредоточить внимание на расширении ключевых мировых марок группы, вроде VW, Audi и Porsche, для эффективного управления ресурсами и во избежание «чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».

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