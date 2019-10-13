с чего всё началось

В столице Эквадора введено военное положение, сообщает 13 октября ТАСС. Это связано с растущими протестными движениями в стране.

Политика Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.

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Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане 30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Политика Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу Британские полицейские на Трафальгарской площади Лондона арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду.

Армия и оружие В Европе испугались новых волн беженцев из-за действий Турции в Сирии Евросоюз настороженно относится к турецкой военной операции в Сирии, так как это может породить новые волны беженцев, заявил представитель ЕС 11 октября в ходе общения с журналистами на встрече глав МИД 28 стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

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Футбол Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком» Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».

Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

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Политика В Польше начались парламентские выборы Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.

Общество Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.

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Экономика Дуров прокомментировал притеснение криптовалюты Telegram американцами По прошествии суток команда Дурова прокомментировала данную ситуацию, написав письмо инвесторам, вложившим в его новый проект порядка 1,7 млрд долларов.

Происшествия Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.

Здоровье Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.