Политика
Хакасия-ИнформМорено перевел столицу Эквадора на военное положение
В столице Эквадора введено военное положение, сообщает 13 октября ТАСС. Это связано с растущими протестными движениями в стране.
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с чего всё началось
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.РИА Новостивчера в 17:36
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Политика
Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией
Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.
RT на русском 05:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии.
Lenta.ru 04:01
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.
Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному
Телепрограмма вчера в 12:59
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском вчера в 17:15
Политика
Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:55
Происшествия
Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу
Британские полицейские на Трафальгарской площади Лондона арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду.
News.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
В Европе испугались новых волн беженцев из-за действий Турции в Сирии
Евросоюз настороженно относится к турецкой военной операции в Сирии, так как это может породить новые волны беженцев, заявил представитель ЕС 11 октября в ходе общения с журналистами на встрече глав МИД 28 стран-членов Евросоюза в Люксембурге.
Красная весна 11 октября в 08:28
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Футбол
Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Наука
Выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга
Национальная служба новостей 02:00
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Политика
В Польше начались парламентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
РИА Новости 01:08
Общество
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса
Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Экономика
Дуров прокомментировал притеснение криптовалюты Telegram американцами
По прошествии суток команда Дурова прокомментировала данную ситуацию, написав письмо инвесторам, вложившим в его новый проект порядка 1,7 млрд долларов.
Ferra 05:45
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
РИА Новости 03:18
Происшествия
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Lenta.ru 04:21
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40