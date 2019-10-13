с чего всё началось

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль. Об этом он написал 12 октября в своем Twitter. По его словам, такие меры должны облегчить работу правоохранительных органов против недопустимых проявлений насилия.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия Начальника петрозаводской колонии отстранили за пытки заключенного Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что начальника исполнительной колонии в Петрозаводске Ивана Савельева отстранили от исполнения обязанностей в связи с расследованием фактов избиения заключенных.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Теннис Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

Политика Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции 7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что способен «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Технологии Telegram может отложить запуск своей криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.