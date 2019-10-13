Политика
Мойка78Президент Эквадора ввел в столице комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль. Об этом он написал 12 октября в своем Twitter. По его словам, такие меры должны облегчить работу правоохранительных органов против недопустимых проявлений насилия.
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с чего всё началось
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.РИА Новостивчера в 17:36
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
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Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
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Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой
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Армия и оружие
Турецкие войска захватили сирийский город Сулук
«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — сообщило сирийское телевидение.
Армия и оружие
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Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что начальника исполнительной колонии в Петрозаводске Ивана Савельева отстранили от исполнения обязанностей в связи с расследованием фактов избиения заключенных.
Музыка
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В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
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Политика
Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции
7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что способен «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Общество
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса
Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Автоспорт
Даниил Квят: Жаль, что не удалось набрать очки
Транспорт
Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста
Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Технологии
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
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Общество
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Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
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Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
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