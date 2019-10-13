Политика

Мойка78Мойка78Президент Эквадора ввел в столице комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль. Об этом он написал 12 октября в своем Twitter. По его словам, такие меры должны облегчить работу правоохранительных органов против недопустимых проявлений насилия.
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с чего всё началось
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил
 о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
РИА Новостивчера в 17:36

Подробнее о событии

Видео: протестующие в Эквадоре подожгли здание правительства

РЕН ТВ05:19

Власти Эквадора и лидеры оппозиции договорились обсудить массовые протесты, которые с начала месяца охватили страну

Эхо Москвы04:00

Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту

РИА Новостивчера в 17:36

Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице

РБКвчера в 18:26

Туристов призвали не покидать отели Кито на время комендантского часа

RT на русскомвчера в 18:45

Глава Эквадора обвинил экс-президента Корреа и Мадуро в руководстве протестными акциями

ТАССвчера в 23:41

Акции протеста в Эквадоре из-за роста цен на топливо усиливаются

Солидарностьвчера в 05:40
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Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
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Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой

Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.
Радио Комсомольская правда 06:03
Армия и оружие

Турецкие войска захватили сирийский город Сулук

«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — сообщило сирийское телевидение.
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Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Происшествия

Начальника петрозаводской колонии отстранили за пытки заключенного

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что начальника исполнительной колонии в Петрозаводске Ивана Савельева отстранили от исполнения обязанностей в связи с расследованием фактов избиения заключенных.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11 октября в 11:41
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Политика

Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что способен «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».
RT на русском 11 октября в 14:04
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Гаджеты

Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль вчера в 12:46
Общество

Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Российская газета 01:54
Автоспорт

Даниил Квят: Жаль, что не удалось набрать очки

Autosport.com.ru 06:42
Транспорт

Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста

Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.
Вести.Ru вчера в 07:25
Происшествия

Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:10
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Технологии

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
ТАСС 06:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия 11 октября в 21:05
Происшествия

В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме

В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины

RT на русском 02:56
Политика

Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приёме в Турции

Rusvesna.su 05:20
Политика

В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
РБК вчера в 16:13
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

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Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
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Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
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