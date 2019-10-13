с чего всё началось

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито и окрестностях. Туристам было рекомендовано оставаться в отелях или в аэропорту до нового распоряжения правительства.

Единоборства Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Шоу-бизнес Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности В соцсети телеведущая объявила о своей четвертой беременности. При этом девушка отметила, что многие подписчики ее уже успели раскусить.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Единоборства Результаты UFC Fight Night 161: Еджейчик победила Уотерсон Поединок, ставший главным событием турнира UFC Fight Night 161 в Тампе, прошел всю дистанцию, по итогам пяти раундов которой судьи единогласным решением со счетом 49-46 и 50-45 дважды отдали победу 32-летней представительнице Польши.

Музыка Группа «Кино» выступит спустя 30 лет Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Наука Кораллы оказались способны к регенерации Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.

Футбол Испания упустила победу над Норвегией 12 октября в Осло на стадионе «Уллевол» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Норвегии и Испании.

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Политика Глава МИД Украины не видит нужды в общении с Лавровым Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пока не планирует общаться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Армия и оружие Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов «Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Политика Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Происшествия Полицейский застрелил темнокожую женщину в ее доме в Техасе На время расследования выстреливший в темнокожую хозяйку дома полицейский отстранен от работы.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Футбол Китайский Haval станет спонсором тульского «Арсенала» Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписанный меморандум является основой для двустороннего сотрудничества ПФК «Арсенал» (Тула) и торговой марки Haval, принадлежащей китайскому автогиганту Great Wall, который, в Тульской области построил завод по выпуску этих автомобилей.