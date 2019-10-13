Политика
Российская газетаПрезидент Эквадора ввел комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито и окрестностях. Туристам было рекомендовано оставаться в отелях или в аэропорту до нового распоряжения правительства.
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с чего всё началось
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики Кито в связи с массовыми протестами.Политика Сегоднявчера в 16:27
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