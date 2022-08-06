РИА НовостиПрезидент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции.Аргументы и ФактыПо возвращении из России Эрдоган отметил, что твердо убежден в том, что "украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров".Московский КомсомолецЭрдоган после переговоров с Путиным заявил, что Россия и Турция подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до 100 млрд долларов в год.Капитал страныЦелью является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.URA.RuЧитать далееСвернутьАбзацАбзацПрофильАргументы и ФактыНародные новостиКапитал страныФАНГлавный региональныйA42.RUDaily StormПодробнее о событииЭрдоган рассказал о предложении Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииКоммерсантъ06:23Turkish Journal: Эрдоган хочет помирить Россию и Украину в ТурцииURA.Ru06:19Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииМосковский Комсомолец06:16Президент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииРИА Новости06:09Эрдоган: Турция готова стать площадкой для встречи Путина и ЗеленскогоТАСС06:07Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в ТурцииРБК06:05Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским в ТурцииRT на русском06:19Показать ещёОценить157Поделиться