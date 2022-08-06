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Президент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции.
Аргументы и Факты
По возвращении из России Эрдоган отметил, что твердо убежден в том, что "украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров".
Московский Комсомолец
Эрдоган после переговоров с Путиным заявил, что Россия и Турция подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до 100 млрд долларов в год.
Капитал страны
Целью является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
URA.Ru

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал о предложении Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Коммерсантъ06:23
Turkish Journal: Эрдоган хочет помирить Россию и Украину в Турции
URA.Ru06:19
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Московский Комсомолец06:16
Президент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
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ТАСС06:07
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
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