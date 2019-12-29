Общество

Вести.RuВести.RuВнуки президента Эстонии ходят в русский детский сад

Обучаясь в одних школах, у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. Большинство эстонских политиков высказывается за полный перевод образования на государственный язык. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
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Керсти Кальюлайд
Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство.
— Керсти Кальюлайд, эстонский экономистФАН 18:16

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