Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство.

Обучаясь в одних школах, у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. Большинство эстонских политиков высказывается за полный перевод образования на государственный язык. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.

Шоу-бизнес Лариса Рубальская опубликовала фото Галины Волчек за неделю до смерти Поэтесса Лариса Рубальская, которая была близкой подругой Волчек выложила на своей персональной странице в социальной сети Instagram фотоснимок, сделанный ровно за неделю до смерти Галины Волчек – 19 декабря.

Общество Правительство разъяснило новые правила регистрации машин С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Происшествия В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).

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Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

Армия и оружие Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

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Хоккей Хоккеист «Торонто» Михеев госпитализирован с порезом руки Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев отправлен в больницу с порезом руки и пройдет медицинское обследование.

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Армия и оружие Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма Как сообщает телеканал RT со ссылкой на мониторинговый ресурс воздушного движения «Plane Radar», БПЛА ВВС США RQ-4B-40 «Global Hawk» провёл воздушную разведку у границ крымского полуострова.