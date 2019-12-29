Общество
Российская газетаПрезидент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в субботу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
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У Федуна было видно, какое он брал руководство.
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Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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В 2018 году португалец по собственному желанию перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», который представлял с 2009 года.
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Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
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До 2024 года в Новосибирской области откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
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