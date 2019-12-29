Общество
Российская газетаПрезидент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в субботу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Спорт
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и насмерть замерз
В полицию Воркуты 23 декабря поступило сообщение о застрявшем в форточке мужчине на первом этаже дома по улице Дмитрова.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед
Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Футбол
Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»
Лондонский «Вест Хэм» объявил об отставке главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице
В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Происшествия
Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Авто
Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73
Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
Здоровье
Как восполнить дефицит витамина D: советы от эндокринолога
У депрессии, остеопороза и болезней сердца есть кое-что общее — нехватка витамина D. Как с этим бороться, разбираемся с помощью эндокринолога Татьяны Бочаровой.
Армия и оружие
Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами
Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.