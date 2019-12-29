Общество
Российская газетаПрезидент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в субботу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.
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Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
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Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» не смогли в телешоу ответить на вопрос о декабристах
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Политика
Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
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Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Хоккей
Форвард США ждет жесткой игры с Россией на МЧМ
Нападающий молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного чемпионата мира против команды России, передает ТАСС.
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Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки.
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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения
На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек.
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Медиками определены основные запреты в пище для гипертоников
Медики определили три главных запрета в пищевых привычках для гипертоников. В первую очередь, из своего рациона нужно исключить соленую еду.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
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Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
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Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
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Экс-бойцов «Беркута» вывезли из киевского СИЗО
Ранее сообщалось, что киевские активисты заблокировали все выезды из Лукьяновского СИЗО, где содержались экс-бойцы, которых суд 28 декабря освободил под личное поручительство.
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Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
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Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.