Политика

РЕН ТВРЕН ТВПрезидент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью EurActiv обвинила Россию в якобы несоблюдении обязательств на международном уровне. Она отметила, что считает важным диалог "даже с самыми трудными партнерами", сообщает РИА "Новости".
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Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
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ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

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В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
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Госдума изучит мнение россиян о себе за 350 млн рублей

Совет Госдумы утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
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Кино

Фильм про Чикатило снимут в России

Про серийного убийцу Андрея Чикатило кинокомпания «Хайп» намерена снять вымышленный детектив «Казнь». Об этом заявил продюсер Илья Стюарт.
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Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

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У самолета Зеленского отказал двигатель

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Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
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Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Глава «Аэрофлота» назвал стоимость лоукостера «Победа»

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Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии

17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Более 50% компаний в РФ оставят сотрудников без годовых премий

В России 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года.
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ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

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В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos

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Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
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Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам

Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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