Политика
Lenta.ruПрезидент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам. Свое заявление она сделала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Читать в источнике
Оценить1115
с чего всё началось
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung она заявила, что после распада СССР эстонцы рассчитывали, что Россия станет свободным и демократическим государством, но, по мнению Таллина, "все сложилось не так".РИА Новости09:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах
Взгляд.рувчера в 13:13
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Хоккей
КХЛ. «Ак Барс» по буллитам переиграл «Амур»
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Экономика
Рост акций «РусГидро» превысил 11%
Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Общество
В России ожидаются новые температурные рекорды
Как сообщают «Известия», в России ожидаются новые температурные рекорды – аномально тёплая зима нас ещё удивит.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Политика
В Иране отреагировали на запуск механизма разрешения споров по СВПД
Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Здоровье
Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане
В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Происшествия
В Санкт-Петербурге проверят сообщение об избиении пенсионера в скорой
В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление об избиении 76-летнего пенсионера врачом скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе МВД по городу.
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Политика
Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.