с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам. Свое заявление она сделала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Происшествия РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

Происшествия Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Экономика Рост акций «РусГидро» превысил 11% Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.

Шоу-бизнес Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).

Авто АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Общество В России ожидаются новые температурные рекорды Как сообщают «Известия», в России ожидаются новые температурные рекорды – аномально тёплая зима нас ещё удивит.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.