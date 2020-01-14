Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам. Свое заявление она сделала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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с чего всё началось
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung
 она заявила, что после распада СССР эстонцы рассчитывали, что Россия станет свободным и демократическим государством, но, по мнению Таллина, "все сложилось не так".
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