Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Керсти Кальюлайд отмечала 50-летие 30 декабря 2019 года. По данным издания, от российского посольства в Эстонии ей были направлены цветы, шоколад и бутылка крымского вина. Президент приняла шоколад и цветы, однако крымское шампанское было возвращено из офиса президента в посольство России.
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с чего всё началось
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает
 издание Eesti Ekspress.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

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