Политика
REGNUMПрезидент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Керсти Кальюлайд отмечала 50-летие 30 декабря 2019 года. По данным издания, от российского посольства в Эстонии ей были направлены цветы, шоколад и бутылка крымского вина. Президент приняла шоколад и цветы, однако крымское шампанское было возвращено из офиса президента в посольство России.
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Глава Эстонии не оценила посланную в подарок от посольства РФ бутылку крымского игристого
Независимая газета03:30
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