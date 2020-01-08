с чего всё началось

Керсти Кальюлайд отмечала 50-летие 30 декабря 2019 года. По данным издания, от российского посольства в Эстонии ей были направлены цветы, шоколад и бутылка крымского вина. Президент приняла шоколад и цветы, однако крымское шампанское было возвращено из офиса президента в посольство России.

Кино Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2» Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.

Футбол «Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» «Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.

Футбол «Урал» просмотрит Жамалетдинова Нападающий Тимур Жамалетдинов отправится на первый сбор «Урала». Права на 22-летнего форварда принадлежат ЦСКА.

Наука Разработана вакцина от болезни Альцгеймера Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.

Происшествия В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.