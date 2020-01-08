с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Авто Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S Как сообщает ToDay News Ufa, на выставке Consumer Electronic Show компания Sony представила свой электромобиль Sony Vision-S.Конкурент Tesla снабжен огромным количеством датчиков внутри и снаружи (33), имеет несколько дисплеев, постоянное подключение к интернету и системой объемного звучания.

Авто Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Финансы Курс евро опустился ниже 68 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.

Общество Онищенко призвал сократить новогодние выходные Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Общество Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.

Армия и оружие В США указали, в чем украинская армия сильнее американской Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Шоу-бизнес Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.

Происшествия В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.

Политика Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

Спорт Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.

Общество В России некоторым пенсионерам могут снизить пенсионные выплаты По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.

Экономика Акции «Мечела» подорожали на 29% Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.

Политика В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.

Политика Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.

Спорт МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.