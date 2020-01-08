с чего всё началось

Бутылку вина президенту преподнесло посольство России. Помимо алкоголя, Кальюлайд отправили в посылке букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла, крымское вино позже вернула канцелярия президента.

Финансы Курс евро опустился ниже 68 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Происшествия В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Политика Трамп призвал Россию отказаться от СВПД Трамп подчеркнул, что «Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД».

Общество Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Происшествия В Нигерии пираты похитили двух российских моряков В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.

Единоборства Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.