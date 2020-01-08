Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Эстонии отказалась брать крымское вино в подарок

Бутылку вина президенту преподнесло посольство России. Помимо алкоголя, Кальюлайд отправили в посылке букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла, крымское вино позже вернула канцелярия президента.
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с чего всё началось
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает
 издание Eesti Ekspress.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного российским посольством крымского вина

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