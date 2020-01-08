с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Происшествия В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.

Энергетика Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Армия и оружие EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком «В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.

Политика В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.

Происшествия Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на Boeing 737-800, который 8 января утром разбился в Иране.

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Шоу-бизнес Ксения Собчак подготовила сына ко «встрече с Путиным» Ксения Собчак продолжает делиться своими личными фото и видео со своим сыном Платоном из французского Куршевеля, курортного города, куда Ксения со своей семьёй прибыла несколько дней назад.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».