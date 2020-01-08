Политика
РБКПрезидент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
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Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Происшествия
В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин
Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Армия и оружие
Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Энергетика
Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России
Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Армия и оружие
EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком
«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Гаджеты
CES 2020: OLED-телевизор Panasonic HZ2000 — первый в мире ТВ с поддержкой режима Filmmaker Mode
Происшествия
Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на Boeing 737-800, который 8 января утром разбился в Иране.
Футбол
Sporun Dibi: Роберт Мак может перейти в «Бешикташ»
Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак, может продолжить карьеру в Турции, об этом утверждает турецкое издание Sporun Dibi.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул. 8 января он даст старт работе газопровода «Турецкий поток».
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подготовила сына ко «встрече с Путиным»
Ксения Собчак продолжает делиться своими личными фото и видео со своим сыном Платоном из французского Куршевеля, курортного города, куда Ксения со своей семьёй прибыла несколько дней назад.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.