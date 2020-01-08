Политика

РБКРБКПрезидент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает
 издание Eesti Ekspress.
РБК04:32

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Президент Эстонии отказалась от подаренного российским посольством крымского вина

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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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