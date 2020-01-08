Политика
РБКПрезидент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Эстонии не оценила посланную в подарок от посольства РФ бутылку крымского игристого
Независимая газета03:30
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Космос
Астрономы предсказали ярчайшую вспышку новой звезды
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала
Американцы убили генерала Сулеймани в ночь на 3 января с помощью ракетного удара.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Политика
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Энергетика
Россия увеличила экспорт нефти через морские порты
В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Здоровье
Названы 10 правил, которые снижают риск заболеть раком до минимума
Как сообщает ToDay News Ufa, составлен Европейский кодекс по раку, включающий в себя 10 пунктов.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский самолет
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Политика
Расследующее авиаинциденты ведомство США следит за ситуацией с украинским самолетом
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
Футбол
В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Футбол
Тер-Штеген не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании
Хоккей
В НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.