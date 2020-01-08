с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Энергетика Россия увеличила экспорт нефти через морские порты В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.

Происшествия В Иране разбился украинский пассажирский самолет Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.

Политика Украинский самолет мог быть сбит ракетой Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».

Политика Расследующее авиаинциденты ведомство США следит за ситуацией с украинским самолетом Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.