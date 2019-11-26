Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику. Об этом сообщила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Twitter. Зеленский совместно со своей супругой Еленой посетил Эстонию 25 ноября.
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Политика
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в марте 2020 года
Как пишут специализированные информагентства, ссылающиеся на аналитик Barclays Блейна Кертиса, новый «бюджетный» смартфон от Apple, который придет на смену модели iPhone SE, должен будет выйти в марте 2020 года.
Армия и оружие
Израильские военные заявили о новом ракетном пуске из сектора Газа
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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СК проверяет избиение подростков в Новосибирске
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Космос
Scientific American (США): поиск внеземных цивилизаций может стать учебной дисциплиной (Scientific American)
Гигантским скачком станет создание Центра внеземной разведки при Университете штата Пенсильвания (Центра PSETI) — это будет официальный научный центр, задачей которого станет финансирование исследований, проведение конференций, обучение студентов и воспитание следующего (и последующих) поколений ученых, которые будут заниматься поисками инопланетян.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro появится в России без сервисов Google
Компания Huawei выпустит в России свой смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google.
Здоровье
У победивших рак людей растет риск смерти из-за болезней сердца
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить невяжущую хурму по форме
Отмечается, что хурму, которая не вяжет, можно определить по форме. Так, вяжущие сорта чаще имеют коническую форму, а невяжущие — круглую.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Политика
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя
Шоу-бизнес
Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу
Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
Политика
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.