Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику. Об этом сообщила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Twitter. Зеленский совместно со своей супругой Еленой посетил Эстонию 25 ноября.
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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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