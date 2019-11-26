Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику. Об этом сообщила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Twitter. Зеленский совместно со своей супругой Еленой посетил Эстонию 25 ноября.

Политика Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.

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Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Происшествия Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.

Спорт МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.

Гаджеты IPhone SE 2 выйдет в марте 2020 года Как пишут специализированные информагентства, ссылающиеся на аналитик Barclays Блейна Кертиса, новый «бюджетный» смартфон от Apple, который придет на смену модели iPhone SE, должен будет выйти в марте 2020 года.

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Космос Scientific American (США): поиск внеземных цивилизаций может стать учебной дисциплиной (Scientific American) Гигантским скачком станет создание Центра внеземной разведки при Университете штата Пенсильвания (Центра PSETI) — это будет официальный научный центр, задачей которого станет финансирование исследований, проведение конференций, обучение студентов и воспитание следующего (и последующих) поколений ученых, которые будут заниматься поисками инопланетян.