Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Политика
Инфо24Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — как «слуге народа»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед. Фото украинского лидера с новым транспортным средством опубликовано на его официальном сайте.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Политика
Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие
"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Наука
В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Происшествия
Землетрясение в Албании. Погибли 18 человек
Число жертв землетрясения в Албании достигло 18, сообщает 26 ноября Agence France-Presse.
Политика
Президент Путин встретится с президентом УЕФА в Петербурге
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Экономика
Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.