Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Политика

Инфо24Инфо24Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — как «слуге народа»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед. Фото украинского лидера с новым транспортным средством опубликовано на его официальном сайте.
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Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС вчера в 09:58
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Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
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Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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