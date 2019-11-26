Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед. Фото украинского лидера с новым транспортным средством опубликовано на его официальном сайте.

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Политика Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие "Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины «Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.

Экономика Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.