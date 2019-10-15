Политика

Ruposters.ruRuposters.ruПрезидент Эстонии позвала Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила российскому коллеге Владимиру Путину официальное приглашение на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Восьмое по счету мероприятие состоится в 2020 году в Тарту.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств», — говорится
 в сообщении на сайте эстонского президента.
RT на русском10:52

Подробнее о событии

Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию — когда его ждать

Sputnik Эстония09:35

Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

RT на русском10:52

Эстонский президент официально пригласила Путина в свою страну

REGNUM09:45

Президент Эстонии пригласила Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов

Взгляд.ру11:25

Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов в 2020 году

ТАСС09:25

Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Газета.Ru08:53

Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

РИА Новости08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Авто

Крымчане могут оформить автокредит в офисе дилера

ЦИФРЫ 2,3 миллиарда рублей - кредитный портфель автокредитования РНКБ 86% от общего объема составляют кредиты на приобретение новых автомобилей 20% заявок на получение автокредита клиенты подают онлайн через интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7, официальный сайт банка rncb.ru, а также через сайты автосалонов-партнеров банка.
КП - Крым вчера в 05:42
Происшествия

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Российская газета 17:42
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 02:20
Кино

В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей

Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Армия и оружие

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
РИА Новости 15:10
Кино

Кевин Файги получил контроль над всем контентом Marvel

Напомним, что под руководством Кевина Файги киновселенная Marvel за 10 лет превратилась в самую кассовую франшизу в истории кинематографа.
Kinonews.ru 15:43
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Космос

SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников

Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ 16:32
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Религия

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Здоровье

Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств

В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Баскетбол

Протестующие в Гонконге сожгли майку Леброна Джеймса

Sports.ru 15:25
Здоровье

С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития

С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Технологии

Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT

Игромания.ру 16:45
Гаджеты

Оформление корпуса Sharkoon RGB Flow радует минимализмом

Поклонников минимализма может заинтересовать корпус RGB Flow, пополнивший каталог компании Sharkoon Technologies.
iXBT.com 06:44
Экономика

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
Российская газета 15:20
Культура

Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

РИА Новости 14:26
Армия и оружие

Эрдоган оценил санкции США против Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Газета.Ru 16:54
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК 15:02
Футбол

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Взгляд.ру 00:13
Политика

Киев призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за выборов в Крыму

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России после выборов в Крыму.
Известия 15:00
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное