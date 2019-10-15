с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила российскому коллеге Владимиру Путину официальное приглашение на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Восьмое по счету мероприятие состоится в 2020 году в Тарту.

Авто Крымчане могут оформить автокредит в офисе дилера ЦИФРЫ 2,3 миллиарда рублей - кредитный портфель автокредитования РНКБ 86% от общего объема составляют кредиты на приобретение новых автомобилей 20% заявок на получение автокредита клиенты подают онлайн через интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7, официальный сайт банка rncb.ru, а также через сайты автосалонов-партнеров банка.

Кино Кевин Файги получил контроль над всем контентом Marvel Напомним, что под руководством Кевина Файги киновселенная Marvel за 10 лет превратилась в самую кассовую франшизу в истории кинематографа.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Здоровье Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.

Здоровье С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Происшествия В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.