Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии пригласила Путина в гости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы Эстонии. Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Политика
Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Происшествия
Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров
Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Футбол
Спартаковский дух против Тедеско. Ну и хорошо
Александр Мостовой, Сергей Юран, Валерий Рейнгольд — список ветеранов красно-белых, которым «притащили» Тедеско и которые не поняли этого назначения, будет только шириться.
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Экономика
Аналитики назвали регионы России с самыми дешевыми частными домами
Покупка частного дома в столице обойдется в среднем в 17 млн руб. Для сравнения: в целом по стране этот показатель составляет 4,6 млн руб. Топ-10 самых дорогих и дешевых регионов для покупки частного дома Таблица: "Мир квартир" За июль — сентябрь цены на дома выросли в 32 регионах из 82, вошедших в исследование.
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Общество
В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака
Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
Футбол
Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе
Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).