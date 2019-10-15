с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину и лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Как сообщает корреспондент УтроNеws, мероприятие пройдет в городе Тарту. Приглашение российскому лидеру было направлено во вторник.

Политика Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.

Происшествия Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд 35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.

Гаджеты Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.

Политика МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.

Политика Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Политика Азербайджан возмутился поездкой депутата Госдумы в Нагорный Карабах Азербайджан вручил ноту России из-за визита заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.

Футбол Евро-2020: Сборная Финляндии обыграла Армению Армения с десятью очками остается на третьем месте.

Авто Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.

Происшествия Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Космос SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.