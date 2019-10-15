Политика

УтроNewsУтроNewsПрезидент Эстонии пригласила приехать Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину и лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Как сообщает корреспондент УтроNеws, мероприятие пройдет в городе Тарту. Приглашение российскому лидеру было направлено во вторник.
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«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств», — говорится
 в сообщении на сайте эстонского президента.
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Президент Эстонии пригласила Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов

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Президент Эстонии пригласила Путина в гости

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Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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