Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

Надежда жителей Эстонии на «демократические» изменения в России во время президентства Бориса Ельцина не оправдалась. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью газете «Франкфуртер альгемайне»
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Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
 заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республик на изменения в соседней стране не оправдалась.
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