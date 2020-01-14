с чего всё началось

Надежда жителей Эстонии на «демократические» изменения в России во время президентства Бориса Ельцина не оправдалась. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью газете «Франкфуртер альгемайне»

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Общество Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.

Общество Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».

Гаджеты Бюджетная версия Redmi K30 5G вышла в продажу Redmi K30 станет доступным в двух разных оттенках и трех комплектациях, которые включают бюджетную версию за 332 доллара США.

Экономика В России может появиться налог на пенсионные накопления В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Политика Sohu: Китаю не нужен российский Су-57 Как сообщает информагентство «Sohu», после падения в конце декабря российского истребителя пятого поколения, Китай принял окончательное решение оказаться от его приобретения.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Черный хлеб подорожает в России Эксперты рынка ожидают подорожание черного хлеба и ржаной муки на 7%в этом году, сообщает DEITA.

Общество В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.