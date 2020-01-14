Политика
REGNUMПрезидент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия
Надежда жителей Эстонии на «демократические» изменения в России во время президентства Бориса Ельцина не оправдалась. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью газете «Франкфуртер альгемайне»
Читать в источнике
Оценить528
с чего всё началось
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республик на изменения в соседней стране не оправдалась.РИА Новости03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах
Взгляд.рувчера в 13:13
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Игры
Разработчик Outer Wilds: «Подписки откроют рынок для необычных игр»
По мнению разработчика, подписки помогут тем пользователям, которым интересны необычные игры, но не настолько, чтобы покупать их отдельно.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Общество
Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Гаджеты
Бюджетная версия Redmi K30 5G вышла в продажу
Redmi K30 станет доступным в двух разных оттенках и трех комплектациях, которые включают бюджетную версию за 332 доллара США.
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Политика
Лавров назвал НАТО виновником кризиса в Ливии
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал причину кризиса в Ливии.
Экономика
Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции
По словам Кудрина, масштабы коррупции в России пока не снижаются, и ущерб от нее измеряется триллионами рублей.
Политика
Sohu: Китаю не нужен российский Су-57
Как сообщает информагентство «Sohu», после падения в конце декабря российского истребителя пятого поколения, Китай принял окончательное решение оказаться от его приобретения.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Кино
Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли, известный как автор оскароносного «Черного клановца».
Экономика
Черный хлеб подорожает в России
Эксперты рынка ожидают подорожание черного хлеба и ржаной муки на 7%в этом году, сообщает DEITA.
Общество
В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет
Общество
В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок
Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Футбол