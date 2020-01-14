Политика
РИА НовостиПрезидент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах
Взгляд.рувчера в 13:13
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии
Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Общество
Россияне за год не востребовали 700 тысяч документов на недвижимость
Россияне в 2019 году не востребовали более 700 тысяч заказанных в МФЦ документов на недвижимость, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
Музыка
Песни на коми языке поют на фестивале в селе Усть-Кулом
XXVII Республиканский фестиваль современной коми песни "Василей - 2020" проходит в селе Усть-Кулом в Республике Коми 13 января.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
Кино
Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Происшествия
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Общество
Набор в туристическую полицию объявлен во Владивостоке
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, спецвзвод во Владивостоке должен начать работу с 1 февраля 2020 года.
Политика
Варшава решила не отмечать юбилей освобождения от фашистов
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Здоровье
Протест у Минздрава Грузии: активисты оппозиции выбросили лекарства в воду
Члены молодежного оппозиционного движения "Измени" провели акцию-перформанс перед зданием Минздрава в Тбилиси и выбросили лекарства в ведро, наполненное водой, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
После наводнения в Венеции высохли каналы
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.