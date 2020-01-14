Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК00:06

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: «Россия непредсказуема» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия) (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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РЕН ТВвчера в 23:16
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Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии

Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.
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Песни на коми языке поют на фестивале в селе Усть-Кулом

XXVII Республиканский фестиваль современной коми песни "Василей - 2020" проходит в селе Усть-Кулом в Республике Коми 13 января.
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
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Профиль 11 января в 13:41
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Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы

С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Онлайн 812 вчера в 17:41
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Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
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Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
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Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
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С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

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Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, спецвзвод во Владивостоке должен начать работу с 1 февраля 2020 года.
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РИА Новости вчера в 14:24
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
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В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц

Российская газета вчера в 05:22
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Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 21:42
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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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