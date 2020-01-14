Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках интервью газете «Франкфуртер альгемайне
» выразила мнение, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда эстонцев на изменения в соседней стране не оправдались.
Московский Комсомолецвчера в 22:02

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Президент Эстонии рассказала о надежде на Россию во время правления Ельцина

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ИноСМИвчера в 08:43
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РЕН ТВ вчера в 17:45
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РИА Новости вчера в 15:35
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Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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Происшествия

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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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