Политика
РИА НовостиПрезидент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках интервью газете «Франкфуртер альгемайне» выразила мнение, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда эстонцев на изменения в соседней стране не оправдались.Московский Комсомолецвчера в 22:02
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Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах
Взгляд.рувчера в 13:13
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