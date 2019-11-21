Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии считает Россию самым трудным партнером
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону. Об этом он сказала в интервью EurActiv.
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Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Футбол
Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Здоровье
В Марий Эл ввели новые правила для получения водительских прав
Минздрав опубликовал официальный приказ. С 22 ноября йошкаролинцам придется сдавать дополнительные анализы для получения водительских прав.
Политика
Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Хоккей
Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ
Россиянин вышел на чистое третье место в гонке снайперов лиги.
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Политика
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.