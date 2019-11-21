Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону. Об этом он сказала в интервью EurActiv.
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