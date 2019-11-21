Политика
РИА НовостиПрезидент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv. Глава прибалтийской республики обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента Дональда Трампа.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Общество
Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
Экономика
Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
Политика
«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев
Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос
Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Здоровье
Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти
Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.