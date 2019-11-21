Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv. Глава прибалтийской республики обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Экономика Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.

Здоровье Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.