Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону. Об этом он сказала в интервью EurActiv.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Президент Эстонии не считает Россию «непосредственной угрозой»

РЕН ТВвчера в 22:49

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

РБКвчера в 19:31

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Газета.Ruвчера в 19:59

Россия оказалась для Эстонии «самым трудным партнером»

URA.Ruвчера в 19:48

Президент Эстонии сочла Россию «самым трудным партнером»

Известиявчера в 20:49

Президент Эстонии отвела РФ роль самого трудного партнёра

News.ruвчера в 18:25

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

РИА Новостивчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
REGNUM 00:58
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие

НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Московский Комсомолец 19 ноября в 05:48
Происшествия

Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.
Lenta.ru 01:37
Общество

Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании

Мойка78 вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Гай Германика поспорила с Собчак об абортах

Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Рамблер вчера в 06:55
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

В колледже полиции в Москве ищут бомбу

Проинформированы все оперативные службы, сведения доведены до ФСБ.
Говорит Москва 00:42
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня вчера в 09:21
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Общество

Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей

Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
РИА Новости 02:12
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском вчера в 08:53
Общество

Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Коммерсантъ вчера в 04:01
Политика

Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков

Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Московский Комсомолец вчера в 13:10
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 04:37
Технологии

Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом

Российская газета 00:13
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
БК55 00:01
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Культура

Андрей Кончаловский: Сложно и дурак может. Я пытался сделать просто

Союзное Вече 19 ноября в 07:51
Технологии

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Экономика

Налоговый разрыв в России оказался одним из самых маленьких в мире

Высокий результат российской налоговой обеспечили в том числе высокие технологии.
Вести.Финанс 01:13
Происшествия

Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей

По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
REGNUM 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное