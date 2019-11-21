Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии считает Россию самым трудным партнером
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону. Об этом он сказала в интервью EurActiv.
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Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Армия и оружие
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Происшествия
Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова
В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.
Общество
Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании
Шоу-бизнес
Гай Германика поспорила с Собчак об абортах
Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Происшествия
В колледже полиции в Москве ищут бомбу
Проинформированы все оперативные службы, сведения доведены до ФСБ.
Экономика
Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Общество
Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей
Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Общество
Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Политика
Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков
Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
Футбол
UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Культура
Андрей Кончаловский: Сложно и дурак может. Я пытался сделать просто
Технологии
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Экономика
Налоговый разрыв в России оказался одним из самых маленьких в мире
Высокий результат российской налоговой обеспечили в том числе высокие технологии.
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.