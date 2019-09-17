с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Футбол Селихов перенес операцию на ахилле Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Происшествия БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области.

Шоу-бизнес Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».

Происшествия ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

Армия и оружие ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года Первые два отечественных универсальных десантных корабля будут заложены на крымском судостроительном заводе «Залив» в мае 2020 года.

Политика Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Гаджеты В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Экономика В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров В правительстве напомнили, что с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций.

Космос Создание космического лифта признали возможным Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.

Здоровье Диетолог назвала главный продукт для мозга «Наш организм состоит на 60–85% из воды, а мозг — более чем на 90%, поэтому недостаток воды в первую очередь сказывается на состоянии и функциях мозга», — сказала врач.

Политика Вице-президент США пообещал защитить союзников в Персидском заливе Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка готова защитить себя и своих союзников в Персидском заливе.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Кино Режиссер Владимир Меньшов отмечает юбилей Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку в семье моряка и домохозяйки.

Политика Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

Общество ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Культура В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Политика Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.