с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Политика Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Энергетика В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

Армия и оружие Forbes: «Циркон» обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.

Футбол Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.

Политика Лукашенко решил помириться с американцами Белоруссия и США достигли договоренности о возвращении послов 17 сентября Минск посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

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Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

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