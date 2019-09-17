Политика
ИзвестияПрезидент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.
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с чего всё началось
«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR.RT на русском01:54
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Президент Эстонии считает важной самостоятельную политику по отношению к России
Московский Комсомолец01:42
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
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