Политика

ИзвестияИзвестияПрезидент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.
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«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR
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