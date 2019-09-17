Политика
ИзвестияПрезидент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.
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с чего всё началось
«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR.RT на русском01:54
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Президент Эстонии считает важной самостоятельную политику по отношению к России
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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Взгляд.ру вчера в 15:16
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Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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RT на русском вчера в 23:52
Экономика
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«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
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