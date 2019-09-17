Политика

ИзвестияИзвестияПрезидент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR
.
RT на русском01:54

Подробнее о событии

Президент Эстонии считает, что Таллин должен говорить с Москвой самостоятельно

ТАСС01:32

Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно

RT на русском01:54

Кальюлайд: Эстония должна общаться с Россией напрямую и без посредников

Sputnik Эстония05:20

Президент Эстонии считает важной самостоятельную политику по отношению к России

Московский Комсомолец01:42

Президент Эстонии заявила об усилении позиций страны после встречи с Путиным

Взгляд.ру02:22

Кальюлайд считает, что ее встреча с Путиным усилила позиции Эстонии в мире

РИА Новости07:38

Эстония торгует своим «знанием» о России – как убить её окончательно

REGNUM08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Газета.Ru 07:10
Гаджеты

Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей

Megaobzor.com 06:09
Космос

Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости 07:04
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Газета.Ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Политика

Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве

Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двух детей

В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Наука

Генетики доказали, что носители индоевропейских языков проникли в Индию из Прикаспия

Российские и зарубежные генетики нашли новые доказательства того, что первые носители индоевропейских языков проникли на территорию будущей Индии и Пакистана, мигрируя на юг из степей Прикаспия и Причерноморья через Урал, Алтай и Среднюю Азию.
ТАСС вчера в 12:01
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Политика

Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation

Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Политика

Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Политика

Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова

В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Наука

Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного

Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54
Общество

Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее

Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Политика

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Путешествия

Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции

Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Экономика

Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений

Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Недвижимость

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Коммерсантъ 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное