с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Политика Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

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