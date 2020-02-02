Проблема приграничных территорий Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Москва и Таллин установили линию госграницы.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Общество Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Наука В Италии ученые смогли изолировать коронавирус Ученые Национального института инфекционных заболеваний Spallanzani в Италии смогли изолировать коронавирус, что в дальнейшем может помочь в разработке вакцины, сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, слова которого приводит РИА Новости.

Политика Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.