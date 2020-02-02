Политика
РИА НовостиПрезидент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Проблема приграничных территорий Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Москва и Таллин установили линию госграницы.
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100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии
Псковское агентство информации30 января в 07:22
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
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