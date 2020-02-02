Политика
РИА НовостиПрезидент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали.
— Керсти Кальюлайд, эстонский экономистВзгляд.ру 12:13
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100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии
Псковское агентство информации30 января в 07:22
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