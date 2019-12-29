Общество
ТАССПрезидент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Читать в источнике
Оценить
Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство.
— Керсти Кальюлайд, эстонский экономистФАН 18:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Происшествия
Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
Политика
Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Футбол
Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Американская компания Rivian показала работу системы Tank Turn («танковый разворот»), которой оборудована первая модель марки.
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada
Напомним, в конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. для автомобилей с объемом двигателя до литра ставка вырастет на 46,1%, для машин с двигателем от 3,5 литра — на 145%.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Бернли»
Бернли потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:2 в матче 20-го тура АПЛ.
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Анна Щербакова во второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Хоккей
Россия начала матч против Канады на МЧМ по хоккею в Чехии
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы
Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет
Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Технологии
«Газпром-медиа» приобрёл технологическую компанию Getintent
Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
Авто
Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73
Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.