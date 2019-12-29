Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

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