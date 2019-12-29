Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Общество В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Армия и оружие Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

Экономика Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд 25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.

Армия и оружие МО: США стремятся к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко сообщил, что в 2019 году дежурными ПВО было обнаружено свыше 135 тысяч летательных аппаратов на подлете к российской границе.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма Как сообщает телеканал RT со ссылкой на мониторинговый ресурс воздушного движения «Plane Radar», БПЛА ВВС США RQ-4B-40 «Global Hawk» провёл воздушную разведку у границ крымского полуострова.