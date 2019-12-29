Общество

ТАССТАССПрезидент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад

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РБКвчера в 17:51

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

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