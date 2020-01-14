с чего всё началось

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Киберспорт Слухи: все три игры серии BioShock выйдут на Switch Помимо первых двух частей и BioShock Infinite, возрастной рейтинг также присвоили сборнику BioShock: The Collection, в состав которого входят три игры серии со всеми вышедшими ранее дополнениями.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.